Trump nel Golfo saltando Israele tra affari e il ritorno degli accordi di Abramo

L'articolo esplora la recente visita di Trump nel Golfo, evidenziando come, pur evitando Israele, stia rafforzando legami commerciali e diplomatici con i paesi arabi. Un ritorno agli Accordi di Abramo sembra profilarsi, aprendo nuove opportunità nella regione e ridefinendo le alleanze strategiche. Scopriamo insieme le implicazioni di queste dinamiche complesse.

L'articolo Trump nel Golfo, saltando Israele, tra affari e il ritorno degli accordi di Abramo proviene da Linkiesta.it.

TRUMP NEL GOLFO/ 1. Sapelli: petrolio, Imec e le partite chiave oltre la geopolitica

Secondo ilsussidiario.net: Donald Trump si trova nei Paesi del Golfo Persico: una missione in cui gli affari e la geopolitica si intrecciano ...

La storica stretta di mano fra Trump e Sharaa lascia spiazzato Israele

Da ilfoglio.it: Il presidente americano incontra leader di Damasco a Riad e lo definisce un “vero combattente”. Via le sanzioni per dare respiro all'economia della Siria, che in cambio offre la normalizzazione delle ...

La diplomazia di Trump in Medio Oriente fa innervosire Israele

Come scrive internazionale.it: La Casa Bianca tratta con Hamas per la liberazione di un ostaggio statunitense e stringe accordi nel Golfo senza consultare lo stato ebraico. E Netanyahu scopre che l’alleanza con Washington ha confin ...

