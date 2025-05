Trump invia Witkoff e Rubio a Istanbul per colloqui Russia-Ucraina

Donald Trump ha incaricato Steve Witkoff e il segretario di Stato Marco Rubio di recarsi a Istanbul per negoziati sulla situazione tra Russia e Ucraina. L'inviato ha confermato l'incontro ai giornalisti a Doha, sottolineando l'importanza di trovare una soluzione pacifica al conflitto. La missione è attesa con grande interesse a livello internazionale.

L'inviato di Donald Trump Steve Witkoff e il segretario di Stato Usa Marco Rubio si recheranno a Istanbul venerdì 16 maggio per i colloqui tra Russia e Ucraina. Lo ha affermato lo stesso Witkoff ai giornalisti a Doha, secondo quanto riporta la Reuters ripresa dai media internazionali, aggiungendo che non è ancora noto se Vladimir Putin parteciperà ai colloqui. Ieri Trump aveva annunciato che Rubio sarebbe andato in Turchia domani, giorno in cui sono previsti i primi colloqui diretti tra Mosca e Kiev dal 2022. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump invia Witkoff e Rubio a Istanbul per colloqui Russia-Ucraina

