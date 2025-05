Trump inaugura la distensione con Damasco

Donald Trump ha segnato un'importante svolta nella diplomazia internazionale inaugurando la distensione con Damasco. Il presidente degli Stati Uniti ha incontrato Ahmad al-Sharaa a Riad, in un incontro storico che non si verifica da 25 anni. Questo evento, avvenuto in prossimità del summit del Consiglio di cooperazione del Golfo, segna un crescente riavvicinamento tra le due nazioni.

Donald Trump ha appena incontrato Ahmad al-Sharaa a Riad. A confermarlo è stata l’ Associated Press. Si tratta del primo incontro di questo tipo da 25 anni a questa parte. Il meeting è avvenuto poco prima dell’inizio del summit del Consiglio di cooperazione del Golfo e il giorno dopo che l’inquilino della Casa Bianca aveva annunciato di voler revocare le sanzioni alla Siria. Secondo Al Jazeera, al faccia a faccia hanno preso parte anche il principe ereditario saudita, Mohammad bin Salman, e, in videoconferenza, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. L’evento è, di per sé, storico, anche se non privo di rischi. Questo faccia a faccia si inserisce infatti nello sforzo di pacificazione che Trump sta cercando di portare aventi nella regione mediorientale. Tuttavia le incognite restano svariate. 🔗Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Trump inaugura la distensione con Damasco

