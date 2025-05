Trump in tour | accordi d’oro con gli arabi è la dollaro-diplomazia

Donald Trump, in un tour dinamico, ha stretto accordi miliardari con i leader arabi, incarnando la sua strategia di dollaro-diplomazia. All'arrivo in Medio Oriente, accolto da Mohammed bin Salman, l'ex presidente ha mostrato il pugno alzato, simbolo di una partnership fruttifera. Scopriamo come queste relazioni economiche influenzano la geopolitica globale.

Donald Trump ha alzato il pugno in aria mentre scendeva dall'Air Force One, atteso da Mohammed bin Salman (MbS), suo giovane partner di buoni affari. E aveva buoni motivi per.

Trump nel Golfo: maxi accordi con Arabia Saudita, Qatar ed Emirati per mille miliardi di dollari

Donald Trump in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti per firmare accordi su armi, tecnologia e infrastrutture. La diplomazia resta sullo sfondo: la guerra a Gaza blocca i tentativi di negoziat

Accordi da 600 miliardi e taglio delle sanzioni alla Siria: show di Trump a Riad

Il presidente Usa inaugura il suo tour mediorientale con una visita ad alto impatto: intese miliardarie, apertura alla Siria e alleanza strategica rinnovata con l'Arabia Saudita

Trump arriva in Arabia Saudita: gli accordi economici al centro del tour diplomatico nel Golfo

Donald Trump è arrivato in Arabia Saudita martedì mattina per dare il via a un tour diplomatico di quattro giorni nei Paesi del Golfo. Il presidente americano è stato accolto dal principe Mohammed bin

