Trump in tour | accordi d’oro con gli arabi è la dollaro-diplomazia

Donald Trump, in visita nel Golfo, ha mostrato il pugno in alto scendendo dall’Air Force One, accolto da Mohammed bin Salman. Questo incontro segna l’inizio di nuovi accordi d’oro con i leader arabi, sintomo di una strategia di dollarodiplomazia che mira a rafforzare legami economici e politici con la regione.

Donald Trump ha alzato il pugno in aria mentre scendeva dall'Air Force One, atteso da Mohammed bin Salman (MbS), suo giovane partner di buoni affari. E aveva buoni motivi per .

Trump in tour: accordi d’oro con gli arabi, è la dollaro-diplomazia

Secondo ilmanifesto.it: Usa (Internazionale) Donald Trump ha alzato il pugno in aria mentre scendeva dall’Air Force One, atteso da Mohammed bin Salman (MbS), suo giovane partner di buoni affari. E aveva buoni motivi per esse ...

Trump alla corte di bin Salman: maxi accordi da mille miliardi e svolta diplomatica in Medio Oriente.

Da lamilano.it: Donald Trump vola in Medio Oriente per firmare accordi da oltre 1.000 miliardi di dollari con Arabia Saudita, Qatar ed Emirati: affari, armi e diplomazia tra crisi a Gaza e nuove alleanze regionali. # ...

Trump nel Golfo, non solo business

Come scrive ispionline.it: Il tour di Donald Trump nel Golfo prosegue, tra accordi commerciali e contratti miliardari, ma svela gli interessi e le ambizioni ...

