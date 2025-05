Trump in Qatar per la seconda tappa del suo tour nel Golfo

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è atterrato oggi in Qatar, segnando la seconda tappa del suo tour nel Golfo. Quest'visita, parte della sua prima missione ufficiale all'estero durante il secondo mandato, segue l'incontro con gli imprenditori in Arabia Saudita, dove si è svolto un forum dedicato agli investimenti.

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato oggi in Qatar per la seconda tappa del suo tour ufficiale all’estero nel Golfo, la prima del suo secondo mandato. La prima tappa si è svolta in Arabia Saudita dove si è tenuto un forum degli investimenti tra gli imprenditori dei due paesi. Questa mattina invece si è svolto il vertice con i paesi arabi del Golfo. L’aereo di Trump è atterrato all’aeroporto internazionale Hamad di Doha, la capitale del Qatar, proveniente da Riad, nel mezzo delle polemiche sulla fornitura da parte del Qatar agli Stati Uniti di un aereo noto come “palazzo volante” per il suo lusso. Ieri, il leader democratico del Senato Chuck Schumer ha denunciato la fornitura di un jet presidenziale agli Stati Uniti da parte del Qatar, definendola “pura corruzione”, e ha annunciato che si sarebbe adoperato per bloccare la conferma di tutti i candidati del presidente Donald Trump al Dipartimento di Giustizia. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Trump in Qatar per la seconda tappa del suo tour nel Golfo

