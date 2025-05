Trump in Arabia tra affari e politica internazionale

Donald Trump si trova attualmente in Arabia Saudita, dove intreccia relazioni commerciali e politiche nel contesto del Golfo Persico. La sua visita, segnata da incontri con leader locali, ha l'obiettivo di rafforzare legami economici e strategici, mentre si esplorano le dinamiche della politica internazionale. Servizio di Pierachille Dolfini.

Servizio di Pierachille Dolfini Trump in Arabia tra affari e politica internazionale TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Trump in Arabia tra affari e politica internazionale

