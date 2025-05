trump ha annunciato la sospensione di tutte le sanzioni contro la siria

Durante il suo viaggio in Medio Oriente, Donald Trump ha sorprendentemente annunciato la sospensione di tutte le sanzioni contro la Siria. L'annuncio, fatto a Riad dopo colloqui con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, segna un cambiamento significativo nella politica statunitense verso la regione e potrebbe avere ampie implicazioni diplomatiche.

Durante il suo viaggio in Medio Oriente, Donald Trump ha reso nota la sua intenzione di ordinare la sospensione di tutte le sanzioni contro la Siria. L'annuncio, fatto a Riad, in Arabia Saudita, arriva dopo il suo colloquio con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, e con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Dopo oltre cinquant'anni di regime della famiglia Assad, l'economia siriana è fortemente indebolita. Inoltre, i tredici anni di guerra civile rendono necessaria la ricostruzione di molte zone del Paese. Secondo un recente rapporto del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), al ritmo attuale di crescita, la nazione non si riprenderà del tutto prima del 2080. Trump sospende le sanzioni alla Siria e fa accordi commerciali con l'Arabia Saudita. A gennaio, prima del secondo mandato presidenziale di Trump, gli Stati Uniti avevano sospeso alcune delle sanzioni contro la Siria.