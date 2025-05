Trump firma accordi miliardari con l' Arabia Saudita

Donald Trump ha siglato importanti accordi miliardari con l'Arabia Saudita, che includono un pacchetto di armamenti da 146 miliardi di dollari e contratti strategici con giganti tecnologici come Boeing, Oracle e Amazon. Questo incontro a Riad con il nuovo leader siriano, Ahmed Husse, segna un passo significativo nelle relazioni bilaterali e nella geopolitica regionale.

Tecnologie e difesa, Trump firma accordi miliardari con l’Arabia Saudita Ai sauditi pacchetto di forniture in armamenti per quasi 146 miliardi di dollari, più contratti con Boeing, Starlink, Oracle, Nvidia, Ge, Amazon. Il presidente americano incontrerà a Riad il nuovo leader della Siria Ahmed Hussein al-Sharaa. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump firma accordi miliardari con l'Arabia Saudita

