Trump e la stretta di mano storica con Al-Jolani | La Siria deve riconoscere a Israele

Nel contesto di una geopolitica in evoluzione, Donald Trump ha suscitato attenzione con una storica stretta di mano con Aljolani in Siria. "È un giovane attraente. Un tipo duro, mi piace", ha dichiarato, evidenziando i rapporti con la Siria. Nello stesso giorno, il presidente americano si è recato a Doha, consolidando ulteriormente l'alleanza con il paese arabo.

"È un giovane attraente. Un tipo duro, mi piace", ha esordito Trump parlando ai cronisti che lo hanno seguito fino in Arabia Saudita, confermando gli ottimi rapporti che attualmente gli Usa starebbero intrattenendo con la Siria. Nello stesso giorno, Trump è volato a Doha per stringere con il Paese accordi dal valore di 1.200 miliardi di dollari L'articolo Trump e la stretta di mano storica con Al-Jolani: “La Siria deve riconoscere a Israele” proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump e la stretta di mano storica con Al-Jolani: “La Siria deve riconoscere a Israele”

