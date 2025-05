Trump dichiara guerra a neocon e liberal

Trump segna un confine netto tra il suo governo e le élite neocon e liberali, siglando un accordo multimiliardario con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman a Riad. Mentre i media internazionali si concentrano sull'importanza dell'accordo, dettagli cruciali rimangono sottovalutati, rivelando strategie più profonde e ambizioni politiche sul futuro del Medio Oriente.

Trump sigla un accordo multimiliardario con il principe ereditario Mo?ammad bin Salman a Riad, prima tappa del suo tour mediorientale. La notizia è rimbalzata sui media internazionali, che però non hanno riportato le cose più importanti accadute nella circostanza. Non che tale maxi-accordo non abbia rilevanza, ma appartiene alla cronaca e alla direttrice propria dell’America First. Nessuna sorpresa in questo. Sorprendenti, invece, almeno per i critici del trumpismo, i due spunti che appartengono alla storia. La dichiarazione di guerra a neocon e liberal. Il primo è l’accenno di Trump ai disastri causati dall’interventismo liberale e dai falchi neoconservatori Usa. Infatti, elogiando lo sviluppo dei Paesi del Golfo, ha detto: “Questa grande trasformazione non è arrivata grazie agli interventisti occidentali. 🔗Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Trump dichiara guerra a neocon e liberal

Approfondimenti da altre fonti

Trump dichiara guerra ai Muppets? Rischio defund per Sesame Street (e tutta la TV dell’eguaglianza)

Lo riporta bufale.net: Trump ha infatti recentemente firmato un ordine esecutivo per togliere finanziamenti pubbblici ai servizi di radio e televisione pubblica, citando espressamente il “bias di sinistra”, ovvero la guerra ...

Trump in Medio Oriente-news. Accordo da 142 miliardi tra Usa e sauditi. Trump: “Iran accetti pace”

Riporta repubblica.it: A Riad firmato un accordo da 142 miliardi per armi Usa. Discorso di Trump al forum d’investimenti. Israele intercetta missile Houthi. Raid di Idf ...

Trump dichiara guerra ai film esteri: ecco chi patisce di più

Segnala informazione.it: Donald Trump ha deciso di rimettere ordine a modo suo su Hollywood.E lo fa con la sua arma preferita: i dazi. Con un post su Truth Social, il presidente ha annunciato l’intenzione di imporre una ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Donald Trump si dichiara 'non colpevole' delle accuse di cospirazione: Prossima udienza fissata per il 28 agosto

L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è comparso in tribunale a Washington in un'udienza cruciale riguardante le accuse di cospirazione e intralcio alla giustizia, in relazione alle indagini sul tentativo di sovvertire il risultato delle elezioni del 2020 e sull'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021.