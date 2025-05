Trump d’Arabia gli interessi Usa nell’area medio-orientale

Donald Trump in Arabia Saudita si rende protagonista di un incontro significativo con il leader siriano Al Jolani, focalizzandosi sulla normalizzazione dei rapporti con Israele. Un momento cruciale che evidenzia gli interessi strategici degli Stati Uniti nella regione medio-orientale. Servizio di Raffaella Frullone.

Donald Trump in Arabia Saudita incontra il leader siriano Al Jolani, a cui chiede di normalizzare i rapporti con Israele. Servizio di Raffaella Frullone.

