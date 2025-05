Truffa negli uffici postali le vittime pensano ad una class action

Truffa negli uffici postali: diciannove vittime stanno valutando una class action contro Poste Italiane per recuperare quanto sottratto da una consulente finanziaria nell’ufficio centrale di Mogliano. Oggi, 14 maggio, hanno assistito alla conclusione del processo, sperando di ottenere giustizia e il risarcimento del presunto bottino.

Una class-action contro Poste Italiane per recuperare il presunto bottino di una truffa che sarebbe avvenuta nell'ufficio centrale di Mogliano ad opera di una consulente finanziaria. A questo stanno pensando le diciannove le vittime che oggi, 14 maggio, hanno assistito alla fine del processo per.

