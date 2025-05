truck tour alla lizza obiettivo formazione e orientamento dei giovani

Il truck tour "Il lavoro viaggia con noi", promosso dalla Fondazione Consulenti del lavoro, ha fatto tappa ieri a Siena. L'iniziativa si propone di fornire orientamento, promuovere la legalità e la sicurezza tra i giovani, offrendo opportunità di formazione agli studenti delle scuole superiori nei suggestivi giardini de La Lizza.

L’iniziativa della Fondazione Consulenti del lavoro del truck tour “Il lavoro viaggia con noi“ è approdata ieri a Siena, per promuovere " Orientamento, legalità e sicurezza ". "Stiamo svolgendo attività di orientamento per i ragazzi delle scuole superiori senesi nei giardini de La Lizza – ha detto la presidente dell’Ordine Consulenti del lavoro Debora Poggiani –. Gli istituti presenti sono cinque, ma non solo; sono presenti anche l’ Università degli Studi di Siena, vari Its operativi sul territorio, la Scuola edile e la nostra categoria ovviamente, la Fondazione consulenti del lavoro che promuove le opportunità a livello professionale. Fondamentali le indicazioni per le opportunità in campo di formazione e delle politiche attive e di intermediazione – continua Poggiani –. Tutte nuove competenze che senz’altro sarà importante sviluppare nel corso degli anni, anche a seguito dell’avvento dell’ intelligenza artificiale che cambierà indubbiamente la nostra professione". 🔗Leggi su Lanazione.it