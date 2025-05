Trovati una pistola e proiettili chiusi in un sacchetto | erano nascosti in un parco pubblico

Una pistola avvolta nel cellophane e munizioni trovate in un sacchetto in un parco pubblico di Aprilia. L'episodio riaccende l'allerta delle forze dell'ordine, già preoccupate per l'escalation criminale che ha caratterizzato la città negli ultimi mesi, con spari e attentati che hanno sollevato gravi inquietudini tra i cittadini. Nella tarda serata di...

Una pistola impacchettata nel cellophane e lasciata in un parco pubblico. Succede ad Aprilia, la città su cui si concentra da tempo l'attenzione delle forze dell'ordine per l'escalation criminale che nelle ultimi mesi ha fatto registrare spari e attentati di fuoco. Nella tarda serata di.

