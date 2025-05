Trovata una blatta morta in un vassoio dei pasti dell’ospedale di Sestri Levante

Un episodio inquietante ha scosso l'ospedale di Sestri Levante: è stata trovata una blatta morta in un vassoio dei pasti. La ASL4 ha immediatamente sospeso l'appalto, rassicurando che l'accaduto non ha avuto ripercussioni sulla sicurezza alimentare per i degenti. Un caso che solleva interrogativi sulla qualità dei servizi in strutture sanitarie.

Appalto subito sospeso dalla Asl4 che spiega: “L’evento è stato circoscritto senza conseguenze per la somministrazione del cibo ai degenti” 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Trovata una blatta morta in un vassoio dei pasti dell’ospedale di Sestri Levante

