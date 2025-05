Troppo lavoro cambia il cervello | lo studio

Uno studio recente mette in luce come il sovraccarico di lavoro possa portare a cambiamenti significativi nel cervello. Gli scienziati avvertono che dedicarsi incessantemente alla propria carriera può alterare la salute cognitiva, stimolando adattamenti neurobiologici potenzialmente dannosi. Un'informazione che invita a riflettere sulla necessità di un equilibrio tra vita lavorativa e personale.

(Adnkronos) – Troppo lavoro cambia il cervello, parola di scienziati. Un nuovo studio mette in guardia gli 'Stachanov' di tutto il mondo. Dedicarsi anima e corpo alla propria professione senza staccare mai induce cambiamenti neuroadattivi che influenzano la salute cognitiva. Nel dettaglio, il lavoro pubblicato online sulla rivista 'Occupational & Environmental Medicine' segnala che le . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

