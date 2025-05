Troppo lavoro cambia il cervello | lo studio

Un recente studio rivela che un carico di lavoro eccessivo può alterare il cervello, avvertendo gli 'Stachanov' di tutto il mondo. Gli scienziati mettono in evidenza come il dedicarsi incessantemente alla professione possa causare cambiamenti neuroadattivi, compromettendo la salute cognitiva e sottolineando l'importanza di un equilibrio tra vita lavorativa e benessere personale.

(Adnkronos) – Troppo lavoro cambia il cervello, parola di scienziati. Un nuovo studio mette in guardia gli 'Stachanov' di tutto il mondo. Dedicarsi anima e corpo alla propria professione senza staccare mai induce cambiamenti neuroadattivi che influenzano la salute cognitiva. Nel dettaglio, il lavoro pubblicato online sulla rivista 'Occupational & Environmental Medicine' segnala che le . L'articolo Troppo lavoro cambia il cervello: lo studio proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗Leggi su .com

Se ne parla anche su altri siti

Troppo lavoro cambia il cervello: lo studio

Si legge su msn.com: (Adnkronos) - Troppo lavoro cambia il cervello, parola di scienziati. Un nuovo studio mette in guardia gli 'Stachanov' di tutto il mondo. Dedicarsi anima e corpo alla propria professione senza staccar ...

Lavorare troppo danneggia il cervello: peggiorano emozioni, memoria e capacità di risoluzione dei problemi. Lo studio

Lo riporta msn.com: Troppo lavoro danneggia il cervello. Lo dicono gli scienziati, per la gioia dei più pigri. Gli stacanovisti totalmente dediti alla propria ...

Troppo lavoro e cervello: cambiamenti cerebrali osservati negli operatori con orari eccessivi

Scrive gaeta.it: uno studio coreano su medici evidenzia come il superlavoro oltre 52 ore settimanali modifichi la struttura del cervello, influenzando memoria, emozioni e funzioni cognitive superiori ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Malore in mare per Vito Procacci - morto primario multato per troppo lavoro durante Covid

Da professionisti, con responsabilità e con il Giuramento di Ippocrate dentro il cuore. Da professionisti, con responsabilità e con il Giuramento di Ippocrate dentro il cuore.