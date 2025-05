Troppi cinghiali e ungulati | da problema a risorsa economica? Nasce una filiera umbra per la vendita di selvaggina

In Umbria, la sovrabbondanza di cinghiali e ungulati si trasforma da problema a opportunità. Grazie alla creazione di una filiera dedicata alla vendita di selvaggina, questa risorsa naturale diventa un motore economico. L'approccio innovativo mira a bilanciare la biodiversità con le esigenze degli agricoltori e delle istituzioni, valorizzando una ricchezza ambientale finora sottovalutata.

Fino ad oggi gli ungulati (in particolare cinghiali, caprioli e daini) hanno rappresentato sia una risorsa naturale - la biodiversità - per la nostra Regione verde che allo stesso tempo a causa di una crescita esponenziale anche un costo pesante per agricoltori e istituzioni. Fino ad arrivare ad. 🔗Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Troppi cinghiali e ungulati: da problema a risorsa economica? Nasce una filiera umbra per la vendita di selvaggina

