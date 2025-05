Tromello si cerca l’arma che ha ucciso Chiara Poggi | oltre un chilometro di canale dragare ma interessano 300 metri

A Tromello, nel Pavia, sono in corso le operazioni di dragaggio di un canale per cercare l'arma che ha ucciso Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco. Oltre un chilometro di canale sarà esaminato, ma l’attenzione è focalizzata su 300 metri specifici, dove potrebbero nascondersi indizi cruciali per il caso.

Tromello (Pavia) – Sono in corso le operazioni di dragaggio del canale che scorre tra le abitazioni di Tromello, nel Pavese, propedeutiche alla ricerca della possibile arma del delitto di Chiara Poggi, avvenuto nel vicino comune di Garlasco il 13 agosto 2007. Protezione civile e vigili del fuoco hanno per prima cosa chiuso il flusso con del paratie, sono quindi entrate in funzione le idrovore che prosciugheranno l'acqua del canale, profondo qualche decina di centimetri, per oltre un chilometro. Il tratto che dovrebbe venire dragato, in parte tombato, è lungo 1,2 chilometri. Il tentativo, al momento, è quello di ridurre la lunghezza della porzione di canale da prosciugare, anche perché le ricerche dell'arma si concentrarono solo nei trecento metri che scorrono lungo il paese. Garlasco, blitz dei carabinieri in casa di Andrea Sempio e dei genitori. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tromello, si cerca l’arma che ha ucciso Chiara Poggi: oltre un chilometro di canale dragare, ma interessano 300 metri

