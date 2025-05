Trivigliano FAI Conoscere tutelare e raccontare la biodiversità del Lago di Canterno

Titolo: Esploriamo la Biodiversità del Lago di Canterno Unisciti a noi nella splendida cornice del Lago di Canterno per scoprire, tutelare e raccontare la biodiversità locale. Accompagnati dalla guida ambientale Dott. Stefano Petri, intraprenderemo un’affascinante passeggiata di circa... per esplorare l’eccezionale patrimonio naturale che ci circonda e imparare a preservarlo per le generazioni future.

Conoscere, tutelare e raccontare la biodiversità è un tema fondamentale da affrontare e la Delegazione di Frosinone lo farà, all'interno della meravigliosa location del Lago di Canterno, guidati da una guida ambientale escursionistica Dott. Stefano Petri. Attraverso una passeggiata, di circa.

