Tris di Pedersen al Giro Zambanini battuto al fotofinish

Mads Pedersen trionfa al Giro d'Italia 2025, conquistando la quinta tappa da Ceglie Messapica a Matera. Dopo aver già vinto a Tirana e Valona, il danese della Lidl-Trek si impone al fotofinish su Zambanini, consolidando così la sua maglia rosa. Un capolavoro che esalta la tenacia e la grinta del ciclista danese.

Il danese, dopo Tirana e Valona, vince in volata anche a Matera e consolida la maglia rosa MATERA - Capolavoro di Mads Pedersen, la maglia rosa vince anche nella quinta tappa del Giro d'Italia 2025, la Ceglie Messapica-Matera di 151 chilometri. Il danese della Lidl-Trek si era staccato sulla salita 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Tris di Pedersen al Giro, Zambanini battuto al fotofinish

