Tripoli | Nuovi scontri tra milizie nonostante le rassicurazioni del governo libico

A Tripoli, nonostante le promesse del governo di unità nazionale di aver ripristinato l'ordine, si sono verificati nuovi e violenti scontri fra milizie. La notte ha portato tensioni in diverse aree della capitale, evidenziando la fragilità della situazione e la complessità delle dinamiche di potere in Libia.

Nuova notte di scontri fra milizie a Tripoli. Nonostante le rassicurazioni del governo di unità nazionale libico, che aveva annunciato ieri di aver riportato la situazione sotto controllo nella capitale, nella notte si sono registrati infatti " violenti scontri sono continuati in diverse aree di Tripoli tra la Forza speciale di deterrenza e la brigata 444 " (filogovernativa). Lo scrive su X The Libya Observer. Secondo l'analista libico Jalel Harchaoui, "è iniziata una grande offensiva militare. La Brigata 444 ha lanciato un attacco su larga scala contro le risorse del Radaa (Forza speciale di deterrenza) " che porterà secondo lui alla presa, a breve, "di diverse prigioni controllate dalla Radaa e dalla Polizia Giudiziaria". Ma sempre secondo Harchaoui "il presidente del Consiglio Presidenziale, Menfi, si è schierato contro il primo ministro Dabaiba e a favore della Radaa, che ora riceve supporto militare dalle forze di Zawiya, tra cui quelle di Hassan Buzeriba, ora sul fianco occidentale di Tripoli".

La battaglia silenziosa, spiega all'Adnkronos Ashraf Shah, ex consigliere dell'Alto consiglio di stato libico, è in corso da tempo con l'obiettivo di colpire il premier del governo di unità nazionale Abdul Hamid Dbeibah, spiega all'Adnkronos Ashraf Shah, ex consigliere dell'Alto consiglio di stato libico, aggiungendo come in questo caso abbia-avuto la meglio la fazione che sostiene il capo del governo di Tripoli.