Trionfo della Libertas Nuoto Novara al Meeting di nuoto Trofeo Ottavio Borzino

La Libertas Nuoto Novara conquista la scena nella 39esima edizione del Meeting nazionale "Città di Novara - Trofeo Ottavio Borzino". In questa prestigiosa manifestazione, che si è svolta nella vasca di casa del Terdoppio, la società presieduta da Renzo Bellomi celebra il grande fondatore dell'Ente di promozione, portando a casa prestigiosi risultati.

La Libertas Nuoto Novara trionfa nella vasca casalinga del Terdoppio nella 39esima edizione del Meeting nazionale di nuoto "Città di Novara - Trofeo Ottavio Borzino" organizzato dalla stessa società presieduta da Renzo Bellomi proprio per ricordare lo storico fondatore dell'Ente di promozione. 🔗Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Trionfo della Libertas Nuoto Novara al Meeting di nuoto "Trofeo Ottavio Borzino"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dieci medaglie ai campionati giovanili, il miracolo sportivo di Novara

Riporta rainews.it: Il piccolo miracolo sportivo della Libertas Nuoto Novara. Una pioggia di medaglie giovanili ai “Criteria”, i campionati giovanili nazionali di Riccione: dieci, di cui quattro ori, tutti ...

Libertas Nuoto Novara, ai Criteria nazionali giovanili arriva anche il bronzo di Pietro Colombo

Secondo today.it: Dopo le grandi imprese delle donne, alla collezione della Libertas Nuoto Novara impegnata fino a mercoledì 2 aprile allo Stadio del Nuoto di Riccione per i Criteria nazionali giovanili, i campionati ...

Novara a due passi dal trionfo in CEV Cup

Lo riporta msn.com: La Igor Gorgonzola Novara di Lorenzo Bernardi è a Blaj, in Romania, dove domani, martedì 1 aprile alle 17 italiane (le 18 locali), scenderà in campo contro le padrone di casa dell’Alba Blaj ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Europei nuoto : Simona Quadarella medaglia d'oro

Nuova impresa di Simona Quadarella che, dopo aver vinto il terzo titolo europeo di fila negli 800sl, nella 'sua' Roma concede il bis e fa tripletta anche nei 1.