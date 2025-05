Trionfo Bologna | 1-0 al Milan e terza Coppa Italia in bacheca

Il Bologna conquista la sua terza Coppa Italia, trionfando 1-0 sul Milan grazie a un gol decisivo di Ndoye. Sotto la guida di Vincenzo Italiano, la squadra rossoblù scrive una pagina indimenticabile nella propria storia, lasciando il segno all'Olimpico di Roma. Un successo che celebra un'annata straordinaria per i felsinei.

La rete di Ndoye decide la finale dell'Olimpico e regala il trofeo ai rossoblù di Italiano ROMA - Il Bologna guidato da Vincenzo Italiano rende indelebile la propria stagione, vincendo la Coppa Italia contro il Milan, la terza della sua storia. All'Olimpico di Roma, a siglare l'1-0 finale ci pensa D

Trionfo Bologna: 1-0 al Milan e terza Coppa Italia in bacheca

Come scrive italpress.com: ROMA (ITALPRESS) - Il Bologna guidato da Vincenzo Italiano rende indelebile la propria stagione, vincendo la Coppa Italia contro il Milan, la terza della s ...

Il Bologna vince la Coppa Italia. Milan battuto 1-0, gol di Ndoye. È il trionfo di Italiano

Si legge su repubblica.it: ROMA — Come spinto da una città intera, il Bologna ha vissuto nella notte elettrica dell’Olimpico la sua personale sera dei miracoli. Ha vinto la Coppa Italia numero quattro della sua storia, riempien ...

Bologna, il sogno è realtà: storico trionfo in Coppa Italia, Milan ko e furioso con arbitro e Var

Da tuttosport.com: All'Olimpico finale decisa da un gol di Ndoye nella ripresa, proteste rossonere per un rosso mancato a Beukema: cos'è successo ...

