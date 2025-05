Trionfo Bologna | 1-0 al Milan e terza Coppa Italia in bacheca

Il Bologna conquista la sua terza Coppa Italia, trionfando per 1-0 contro il Milan all'Olimpico di Roma. Decisivo il gol di Dan Ndoye in avvio di secondo tempo, che segna un momento storico per la squadra allenata da Vincenzo Italiano, confermandosi tra le formazioni di vertice del calcio italiano.

ROMA (ITALPRESS) – Il Bologna guidato da Vincenzo Italiano rende indelebile la propria stagione, vincendo la Coppa Italia contro il Milan, la terza della sua storia. All’Olimpico di Roma, a siglare l’1-0 finale ci pensa Dan Ndoye, autore di uno splendido gol in apertura di secondo tempo. A differenza di un Milan a tratti senza nè capo nè coda, la formazione romagnola gioca con maggiore ordine ed equilibrio tattico, soprattutto nella ripresa. Dopo le tre finali perse alla guida della Fiorentina, Italiano può finalmente godersi il primo trofeo della carriera. Il Bologna, invece, non vinceva un trofeo dalla stagione 1973-74. Nei primi minuti il Milan parte subito forte, sfondando specialmente sulla fascia sinistra, grazie alle accelerazioni di Leao. La migliore occasione per i rossoneri arriva al 10?, quando Skorupski compie un provvidenziale doppio intervento prima sul quasi autogol di Beukema, poi sulla ribattuta ravvicinata di Jovic. 🔗Leggi su Ildenaro.it

