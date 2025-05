Trigno la sua città Asti è pronta a tifare per lui | maxi schermo per la finale di Amici 24

Asti si prepara a vivere un'emozionante serata di tifoseria in occasione della finale di Amici 24. Con un maxi schermo allestito nel cuore della città, i concittadini di Trigno si riuniranno per sostenere il loro beniamino. L'atmosfera promette di essere elettrica, unendo voci e cuori in un'unica grande celebrazione.

