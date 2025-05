Trigno in lacrime riabbraccia i genitori ad Amici 24 la mamma parla della fidanzata Chiara | “Mi piace tanto”

In un intenso incontro emozionale, Trigno ha riabbracciato i genitori durante la semifinale di Amici 24, dopo mesi di distanza. Tra lacrime di gioia, la madre ha espresso la sua ammirazione per il talento del figlio e ha rivelato il suo affetto per la fidanzata Chiara, dicendo: "Quella ragazza lì mi piace tanto". Scopri di più!

A un passo dalla finale di Amici 24, Trigno ha ricevuto una sorpresa da parte dei genitori che non vedeva da mesi. Il cantante è scoppiato a piangere per l'emozione e la madre, oltre a complimentarsi con lui, ha parlato anche della fidanzata Chiara: "Quella ragazza lì mi piace tanto". 🔗Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Trigno in lacrime riabbraccia i genitori ad Amici 24, la mamma parla della fidanzata Chiara: “Mi piace tanto”

Come scrive fanpage.it: A un passo dalla finale di Amici 24, Trigno ha ricevuto una sorpresa da parte dei genitori che non vedeva da mesi ...

TrigNo a pezzi a Amici, rivelazioni di Maria su genitori e liti con l’allievo

Riporta msn.com: L'articolo TrigNo a pezzi a Amici, rivelazioni di Maria su genitori e liti con l’allievo proviene da Gossip e Tv.

TrigNo a pezzi a Amici, rivelazioni di Maria su genitori e liti con l’allievo

Da gossipetv.com: l’amore che fa cambiare in meglio e il parere dei genitori: a un certo punto della terza puntata Serale di Amici 24, Maria De Filippi ha iniziato a pungolare affettuosamente TrigNO ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Caso Tik Tok: le norme non servono ai bambini senza genitori educatori

Di Giovanbattista Trebisacce, Professore di Pedagogia generale Università degli studi di Catania e Socio AIDR.