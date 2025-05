Trieste verdesca di due metri avvistata nella Sacchetta lo squalo azzurro ripreso nuotare nel porticciolo vicino al centro - VIDEO

Un esemplare di verdesca, conosciuto come squalo azzurro, è stato avvistato e ripreso mentre nuotava nella Sacchetta di Trieste. L'animale, lungo circa due metri, ha attirato l'attenzione dei passanti nel porticciolo vicino al centro, suscitando curiosità e meraviglia tra i presenti. Questo incontro ravvicinato con la fauna marina ha creato interesse nella comunità.

L'esemplare è stato filmato mentre nuotava vicino alle barche ormeggiate Un esemplare di verdesca, noto anche come squalo azzurro, di circa 2 metri è stato avvistato e filmato da diversi passanti mentre nuotava nella Sacchetta di Trieste, il porticciolo vicino al centro della città.

