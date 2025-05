Trieste-Belgrado in treno si lavora alla riattivazione della linea

La storica linea ferroviaria Trieste-Belgrado potrebbe presto tornare in funzione grazie all'impegno dell'Iniziativa Centro Europea (Ince) e del supporto della Regione Friuli Venezia Giulia. Oggi, un incontro di follow-up ha dato il via a nuovi studi per valutare la fattibilità della riattivazione, promettendo un significativo potenziamento dei collegamenti tra Italia e Serbia.

TRIESTE - Linea ferroviaria Trieste-Belgrado di nuovo in funzione? L'Iniziativa Centro Europea (Ince), con il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia, pare crederci e spinge in questa direzione. Tanto che oggi si¬†√® svolto un incontro di follow-up sullo studio per la possibile riattivazione. 🔗Leggi su Triesteprima.it ¬© Triesteprima.it - Trieste-Belgrado in treno, si lavora alla riattivazione della linea

Potrebbe interessarti su Zazoom

Trieste: aggredita sessuale e rapinata giovane di 23 anni

Una ragazza di 23 anni è stata vittima di un'aggressione sessuale e di una rapina a Trieste. L'episodio si è verificato intorno alle 4 del mattino in via Zorutti, una zona semi centrale della città.