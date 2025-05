Trieste-Belgrado in treno si lavora alla riattivazione della linea

La linea ferroviaria Trieste-Belgrado potrebbe presto tornare in funzione grazie all'Impegno dell'Iniziativa Centro Europea (Ince) e della Regione Friuli Venezia Giulia. Oggi si è tenuto un incontro di follow-up per valutare la riattivazione di questo importante collegamento, simbolo di cooperazione e sviluppo tra i due territori.

