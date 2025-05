Tributo a Carla Fracci al Teatro alla Scala una serata piena di talenti per un’artista divina

"Tributo a Carla Fracci" al Teatro alla Scala: una serata imperdibile per celebrare una leggenda della danza. Domani alle 20, il Gala Fracci riunisce talenti straordinari per omaggiare l'artista milanese. Il programma include il grande repertorio, con La Bella addormentata di Petipa e l'Adagio della rosa, interpretato da Marianela Nuñez, in un evento che promette emozioni indimenticabili.

Appuntamento imperdibile per la danza internazionale. Il Teatro alla Scala domani alle 20 con Gala Fracci omaggia la ballerina milanese diventata leggenda nel mondo. Il grande repertorio sarà celebrato con La Bella addormentata di Petipa, p rotagonista Marianela Nuñez nell’Adagio della rosa dal primo atto; con Don Chisciotte di Nureyev nel grand pas de deux dal terzo atto con Alice Mariani e Nicola Del Freo, damigella d’onore Maria Celeste Losa e le artiste del corpo di ballo; e con il lirico passo a due dal secondo atto di Giselle interpretato da Martina Arduino e Marco Agostino, ricordo della straordinaria, ultima presenza scaligera di Carla Fracci e delle masterclass; chiude la prima parte la Vedova allegra di Ronald Hynd, ospite delle sale ballo della Scala per seguire le prove dei solisti e del corpo di ballo, nel passo a due di nuovo Marianela Nuñez e Reece Clarke nei ruoli di Hanna Glawari e Danilo; ad aprire la seconda sarà John Cranko, maestro del ’900, con i suoi capolavori fra Onegin con Nicoletta Manni, étoile e Reece Clarke. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tributo a Carla Fracci, al Teatro alla Scala una serata piena di talenti per un’artista divina

