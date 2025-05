Treviso-Mestre stop alla vendita dei biglietti e trasferta vietata ai tifosi veneziani

Il Prefetto di Treviso ha deciso di bloccare la vendita dei biglietti e di vietare la trasferta ai tifosi veneziani, seguendo le indicazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive dopo i disordini avvenuti durante la partita Treviso-Mestre del 15 ottobre 2023, evidenziando la crescente rivalità tra le tifoserie.

