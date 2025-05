Treviso-Mestre niente biglietti e trasferta vietata ai tifosi veneziani

Il derby tra Treviso e Mestre si preannuncia infuocato, ma senza il supporto dei tifosi veneziani. In seguito a decisioni della prefettura e della questura, i residenti della provincia di Venezia non potranno acquistare biglietti per la partita di domenica 18 maggio allo stadio Tenni, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sull'atmosfera dell'incontro.

A Treviso si prospetta un derby senza i tifosi ospiti. Il prefetto, in accordo con la questura, ha disposto infatti il divieto di vendita ai residenti nella provincia di Venezia dei biglietti per la partita di calcio Treviso-Mestre, in programma domenica 18 maggio allo stadio Tenni e valida per. 🔗Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Treviso-Mestre, niente biglietti e trasferta vietata ai tifosi veneziani

Treviso-Mestre, vietata la trasferta di domenica al Tenni ai tifosi veneziani. La decisioni del Prefetto dopo i disordini di due anni fa

Secondo msn.com: TREVISO - Stop alla vendita dei biglietti ai reisdenti della provincia di Venezia per la playoff di Serie D tra Treviso e Mestre in programma domenica ...

Treviso-Mestre, stop alla vendita dei biglietti e trasferta vietata ai tifosi veneziani

Segnala trevisotoday.it: La decisione della Prefettura di Treviso in base alla pronuncia del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. A pesare i disordini avvenuti nell'ottobre 2023 all'esterno del ...

