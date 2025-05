Treviso irregolare e pregiudicato | tunisino non può essere espulso perché si dichiara gay

Un tunisino pregiudicato di Treviso non potrà essere espulso dopo aver dichiarato la sua omosessualità. Il giudice ha accolto la sua richiesta, temendo per la sua incolumità nel paese d'origine, dove l'orientamento sessuale può comportare gravi conseguenze. La decisione riaccende il dibattito sui diritti umani e sulle politiche di immigrazione in Italia.

L'uomo ha asserito di essere omosessuale e, sulla base di un rischio per la sua incolumità, se fosse tornato in patria, il giudice lo ha graziato 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Treviso, irregolare e pregiudicato: tunisino non può essere espulso perché si dichiara gay

Treviso, irregolare e pregiudicato: non si può espellere perché si dichiara gay e in Tunisia verrebbe perseguitato

corrieredelveneto.corriere.it scrive: Mogliano, il giudice ha annullato l’espulsione sulla base del principio che in alcuni paesi gli omosessuali rischiano la vita ...

Treviso: Mauro Pereni muore dopo essere stato accoltellato dalla convivente

Mauro Pereni, 67 anni, è deceduto durante un intervento chirurgico all'ospedale di Treviso dopo essere stato accoltellato nella serata di ieri nella sua abitazione a Preganziol.