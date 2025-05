trevignano l ultimo catastrofico messaggio di gisella

A Trevignano Romano, Gisella Cardia, veggente e interprete di messaggi della Vergine Maria, ha recentemente condiviso un nuovo avvertimento profetico. Dopo l'elezione di Papa Leone XIV, le sue rivelazioni apocalittiche hanno sollevato domande e preoccupazioni tra i fedeli, alimentando un clima di attesa e inquietudine rispetto al futuro.

Un nuovo messaggio carico di profezie apocalittiche è stato diffuso da Gisella Cardia, la veggente di Trevignano Romano. Cardia afferma di ricevere comunicazioni dirette dalla Vergine Maria, e l’ultimo avvertimento, reso pubblico dopo l’elezione del nuovo Papa Leone XIV, ha suscitato non poche preoccupazioni tra i fedeli. Una profezia oscura. La frase che più ha colpito dal messaggio pubblicato sul sito Regina del Rosario è stata: “ Tempi bui arriveranno in fretta e voi dovrete essere sempre pronti ”. Un’avvertenza che non offre spiegazioni, mantenendo un tono criptico e inquietante. A questo si aggiunge un fervente appello alla preghiera per la Chiesa e la conversione dei cuori, suggerendo che la fede possa mitigare gli eventi predetti. Non è la prima volta che Gisella Cardia diffonde profezie dai toni minacciosi. 🔗Leggi su Thesocialpost.it