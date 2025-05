Treni | la Bologna-Portomaggiore Interramento il punto sui lavori | Un’opera strategica e ambientale

Proseguono i lavori di interramento della Bologna-Portomaggiore, una fondamentale opera per il servizio ferroviario metropolitano. Nel lotto di via Libia, è stato raggiunto un avancamento significativo, con quasi metà delle pareti delle gallerie già completate. Questo progetto si prefigge di migliorare la qualità ambientale e il servizio nella città di Bologna.

Nel primo lotto, quello dell'area di via Libia (nel capoluogo), è già stata completata quasi metà delle pareti delle gallerie e delle trincee, mentre sono partiti gli scavi nella tratta Zanolini-Fabbri. Il secondo, che riguarda l'area di via Larga, ha già visto il via ai lavori di palificazione sotto il viadotto della tangenziale. I lavori proseguono secondo il cronoprogramma previsto e si prevede la conclusione entro il 2026. Il punto è stato fatto ieri mattina dall'assessora regionale alla Mobilità, Irene Priolo, che insieme all'amministratore unico di Ferrovie Emilia-Romagna (Fer), Gianluca Benamati, ha incontrato alcuni dei rappresentanti dei comuni interessati dalla linea ferroviaria che riguarderà anche il nostro territorio. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it