Treni disagi per i passeggeri sulla linea Torino-Milano | circolazione sospesa a Novara e regionali cancellati

Disagi in arrivo per i passeggeri della linea Torino-Milano, con circolazione sospesa a Novara e cancellazioni di treni regionali. Un guasto elettrico ha colpito la rete, causando un altro giorno problematico per chi si muove in treno. Trenitalia ha comunicato le interruzioni sul proprio sito, avviando verifiche tecniche per ripristinare il servizio.

Altro giorno di disagi per chi viaggia in treno. Questa volta a essere interessata è la linea convenzionale Torino – Milano per colpa di un guasto elettrico. Secondo quanto rende noto Trenitalia sul suo sito, la circolazione dei treni regionali è stata sospesa a Novara alla 16.20 per “verifiche tecniche alla linea elettrica”. Sospensione che ha coinvolto i tanti convogli che viaggiano sulla linea che collega il capoluogo lombardo a quello piemontese. Alle 19.45 un ulteriore aggiornamento di Trenitalia informava del perdurare del blocco. Già 25 i treni regionali e regionali veloci cancellati (per l’intera tratta o terminando prima la corsa). “I treni Regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni “, scrive Trenitalia sottolineando che “i passeggeri in partenza da Milano Centrale possono utilizzare i treni di Trenord fino a Trecate, dove trovano proseguimento con bus fino a Novara e ulteriore proseguimento con i treni a cura dell’Assistenza clienti di Trenitalia”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Treni, disagi per i passeggeri sulla linea Torino-Milano: circolazione sospesa a Novara e regionali cancellati

