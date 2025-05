Trend di punta della stagione primaverile amano gli outfit sportivi così come quelli ultra romantici

Quest'anno, la stagione primaverile porta con sé un mix affascinante di stili: dall'outfit sportivo a quello ultra romantico. Mentre le scarpe sportive colorate dominano, le sneakers nere si affermano come protagoniste indiscusse, unendo versatilità e eleganza. Scopriamo insieme i motivi del loro crescente successo nel panorama della moda primaverile.

Siamo spesso circondati da scarpe sportive di ogni colore e combinazione cromatica, a volte anche abbastanza sopra le righe. Eppure nelle ultime settimane la tendenza sembra rivolgersi da tutt’altra parte. Sono infatti le sneakers donna nere a prendere il sopravvento. I loro punti di forza? Sicuramente semplicità e facilità nell’essere abbinate, oltre a resistere nel tempo senza stancare troppo presto proprio a causa di colori troppo eye-catching. Ma quello che non bisogna pensare è che si tratti di scarpe senza carattere o personalità. La tendenza della stagione ce le mostra in una veste diversa. Spaziando tra modelli molto sportivi in tessuti tecnici ed altri più eleganti in pelle. Fino alle versioni più eccentriche, da quelle alte a quelle con platform. Una versatilità che si ritrova anche in fatto di abbinamenti, perché se è vero che stanno benissimo con i capi più casual, sanno come sorprendere insieme ad abiti romantici. 🔗Leggi su Amica.it © Amica.it - Trend di punta della stagione primaverile, amano gli outfit sportivi così come quelli ultra romantici

