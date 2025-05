Tregua e diplomazia | la partita di Istanbul tra appelli assenze e nuovi attacchi

A poche ore dall'inizio dei colloqui di Istanbul, la comunità internazionale è in attesa di sviluppi determinanti. Mentre Ucraina e alleati cercano strade verso la pace, la minaccia di nuovi attacchi e le ambiguità nella delegazione russa mettono a rischio le discussioni, evidenziando un delicato equilibrio tra diplomazia e conflitto.

A poche ore dall'avvio dei colloqui di Istanbul, l'intera comunità internazionale si trova dinanzi a un crocevia di segnali contrastanti: mentre ucraini e alleati spingono per un accordo di pace, gli attacchi sul campo e le incertezze sulla rappresentanza russa spingono i negoziati sull'orlo di uno stallo. Lavrov non sarà a Istanbul. Secondo il quotidiano russo Kommersant, il ministro degli Esteri Sergei Lavrov non parteciperà ai colloqui in programma domani in Turchia. Fonti anonime citate dal giornale parlano di impegni imprevisti, ma il Cremlino non ha ancora fornito spiegazioni ufficiali. L'assenza di Lavrov si somma al silenzio su una possibile presenza di Vladimir Putin, nonostante l'invito formale recapitato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Zelensky: "Pronti a qualsiasi negoziato".