Tregua all’Ippodromo I cavalli tornano in pista

Dopo una lunga attesa, i cavalli tornano finalmente in pista all'Ippodromo di Varese. Ieri mattina è stata riaperta la pista in sabbia, consentendo agli allenatori dei purosangue di riprendere gli allenamenti. Circa 130 animali, fermi dall’30 aprile, ritrovano così la libertà e la possibilità di tornare a competere.

I cavalli sono tornati ad allenarsi all’ Ippodromo di Varese. Nella mattinata di ieri la pista in sabbia è stata riaperta agli allenatori dei purosangue ospitati nelle scuderie di via Galdino. Sono circa 130 gli animali che erano rimasti bloccati dallo scorso 30 aprile, quando la società che gestisce la struttura, la Svicc (Società varesina incremento corse cavalli) aveva posizionato dei blocchi all’ingresso dei cancelli e lungo le piste. Una decisione che il presidente Guido Borghi aveva motivato nell’ultima riunione della commissione consiliare sul tema, in Comune a Varese, con la necessità di recuperare i crediti che la società vanta nei confronti degli affittuari. "Dobbiamo anche fermare l’emorragia di chi è insolvente nei nostri confronti, questo ci limita nella possibilità di fare gli investimenti che sono necessari per fare le corse", aveva spiegato Borghi. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tregua all’Ippodromo. I cavalli tornano in pista

