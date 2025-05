Tre ore di traffico impazzito Lavori a tempo di record sulla frana in Tangenziale per consentire la riapertura

Tre ore di traffico caotico a causa della chiusura della tangenziale ovest per lavori urgenti dopo una frana. Seppur prevedibili, i disagi si sono riversati su tutta la dorsale nord-est, creando lunghe file. Le squadre al lavoro si impegnano a effettuare riparazioni a tempo di record per garantire al più presto la riapertura della strada.

Che ci sarebbero stati dei disagi, era prevedibile e preventivato. La chiusura, da lunedì sera, della tangenziale ovest per gli interventi urgenti di ripristino della strada, a seguito di una frana, ha creato lunghe file non solo sulla stessa tangenziale, ma anche in tutta la dorsale nord est della viabilità interna della città. Il momento più critico, inevitabilmente, ieri mattina, dalle 6,30 alle 9.30 circa, quando gli automobilisti si sono messi al volante per raggiungere i rispettivi luoghi di lavoro. La coda, per entrare in città è arrivata fino a Badesse, mentre a partire dall’Acquacalda, si è creato un lungo serpentone, che si è snodato su via Fiorentina, viale Sclavo, viale Sardegna, viale Toselli, arterie già di per sé molto trafficate. Anche in direzione Firenze si sono create lunghe file da Siena sud, dove la strada si riduceva a una corsia. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tre ore di traffico impazzito. Lavori a tempo di record sulla frana in Tangenziale per consentire la riapertura

Su questo argomento da altre fonti

Traffico impazzito ai Parioli per gli spostamenti di Vance: strade chiuse, deviazioni e lunghe attese

Lo riporta msn.com: Traffico impazzito, con code e lunghe attese tra Parioli ... tra viale Rossini e via delle Tre Madonne; via delle Tre Madonne, tra viale Bruno Buozzi e via Aldovrandi; via Bertoloni, da viale ...

Traffico in tilt il 1° maggio a Pozzuoli, denunciati 3 lidi balneari per feste abusive in spiaggia

Come scrive fanpage.it: Tre eventi musicali con famosi dj su altrettanti ... Le indagini sono partite proprio dopo la vista delle impressionanti immagini del traffico impazzito, con un autentico blocco stradale a via ...

Roma, traffico impazzito ai Parioli per gli spostamenti di Vance: strade chiuse, deviazioni e lunghe attese

Scrive roma.corriere.it: Traffico impazzito, con code e lunghe attese tra Parioli ... tra viale Rossini e via delle Tre Madonne; via delle Tre Madonne, tra viale Bruno Buozzi e via Aldovrandi; via Bertoloni, da viale ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Frana sulla costiera ad Amalfi : Sfiorate case

Paura ad Amalfi, dove una frana ha sfiorato abitazioni e sommerso la statale 163,raggiungendo il lungomare della Marinella.