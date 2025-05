Tre festival per approfondire il tema della celiachia

Scopriamo tre festival dedicati alla celiachia, un'opportunità per sfatare il mito che il senza glutine significhi senza gusto. Durante il mese della celiachia, celebriamo la cucina inclusiva con competenza e condivisione, riscoprendo piatti deliziosi in grado di soddisfare le esigenze di chi vive questa condizione, senza sacrificare il sapore e la convivialità.

C’è stato un tempo in cui dire senza glutine equivaleva a dire senza gusto. Quel tempo è finito. Il mese della celiachia diventa l’occasione per sfidare questo pregiudizio, affrontare il tema con competenza e spirito di condivisione, e riscoprire una cucina che non solo si adatta alle necessità di chi è celiaco, intollerante o sensibile al glutine, ma che è appetitosa, sicura, frutto di studio e ricerca. E, per dirlo, più che con convegni e dati, quest’anno lo si fa con tre festival: a Roma con Celiaké, a Milano con il Gastronomika Festival e a Sarzana con il Free Food Festival. Ognuno con un approccio diverso: in alcuni ci saranno stand, laboratori e attività pensati per un pubblico più ampio, in altri tavoli di confronto tra professionisti del settore per affrontare le necessità di chi cucina, produce o serve cibo senza glutine. 🔗Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Tre festival per approfondire il tema della celiachia

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nasce “Circuito Visioni Connesse”: i tre grandi festival veneti del fumetto uniti in un nuovo progetto

Si legge su lavocedivenezia.it: San Donà Fumetto, Venezia Comics e Treviso Comic Book Festival membri di RIFF per il trentennale del gioco Wold Of Warcraft ...

Ferrara per tre giorni cuore dell’UE con l'European Projects Festival 2025

Lo riporta informazione.it: Definito il programma della 2° edizione del Festival della Progettazione Europea | European Projects Festival, dal 14 al 16 maggio all’interno del Dipartimento di Economia di Ferrara. Temi focali: res ...

“Idee che prendono forma”: a Ferrara il Festival della progettazione europea

Riporta msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Animal Crossing: New Horizons - Nuovo aggiornamento a tema Carnevale

Sia che si trattidi giocatori recenti che hanno acquistato Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite durante le feste o di residenti dilunga data, speriamo che questo aggiornamento gratuito ravvivi le isole ditutti grazie allo spirito carnevalesco, ai nuovi oggetti stagionali e tanto altro.