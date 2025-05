Trattative Pirelli-Sinochem senza esito

Pirelli annuncia la conclusione delle trattative con i principali azionisti, tra cui Sinochem, per affrontare le difficoltà sul mercato statunitense. Nonostante gli sforzi, le proposte avanzate dall’azienda sono state respinte, segnando un passo indietro nella ricerca di soluzioni per il suo sviluppo commerciale.

Pirelli comunica il termine delle trattative con i principali azionisti, per tentare di risolvere i problemi legati allo sviluppo sul mercato Usa, che non hanno avuto esito positivo. Le proposte di Pirelli al socio cinese Sinochem sono state rifiutate e i suoi consiglieri hanno fatto una proposta agli Uffici del Golden Power. Non condivide Pirelli, che batte le stime del I trimestre: +3,7% di ricavi e +26,7% di utile netto. Ok della maggioranza,no dei cinesi. L'Ad Tronchetti Provera: "Troveremo una soluzione ragionevole".