Trastevere arrestato il pusher col pos | faceva pagare la droga con la carta di credito

A Trastevere, la polizia di Roma ha arrestato un 26enne pusher che sorprende per il suo metodo innovativo: invece di gestire contanti, accettava pagamenti con carta di credito per la droga. Questo episodio rivela un lato inaspettato dello spaccio a Roma, che si adegua alle moderne pratiche commerciali.

Anche lo spaccio a Roma ha deciso di stare al passo con i tempi, almeno così emerge dall’arresto di un 26enne scoperto a spacciare droga nella zona di Trastevere. Nel corso dell’operazione, condotta dalla polizia di Roma, si è scoperto che il giovane dava la possibilità di comprare la droga con la carta di credito. . L'articolo Trastevere, arrestato il pusher col pos: faceva pagare la droga con la carta di credito 🔗Leggi su Dailynews24.it

