Trasporto eccezionale sull' A2 del Mediterraneo | scattano le limitazioni al transito

Stasera, sulla A2 "Autostrada del Mediterraneo" in provincia di Salerno, entreranno in vigore limitazioni al transito per un trasporto eccezionale. Un convoglio lungo 38,22 metri, largo 6,40 metri e pesante 219,83 tonnellate trasporterà un Cutter Head, fondamentale per importanti opere di ingegneria. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e adattare i propri percorsi.

