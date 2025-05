Trappole del noleggio auto | arriva il manuale per turisti

Roma, 14 Mag. - In un panorama segnato da truffe nel noleggio auto, Autonoleggio D'Urso offre una guida essenziale per i turisti. Con perdite annue di quasi 700 milioni di euro legate a frodi assicurative, questo manuale si propone di illuminare i rischi e fornire consigli utili per viaggiare in sicurezza e serenità.

Roma, 14 Mag. - In un contesto in cui le truffe legate al noleggio auto sono all'ordine del giorno, l'iniziativa di Autonoleggio D'Urso si presenta come un faro di speranza per i turisti. Con un danno stimato di quasi 700 milioni di euro per le truffe nell'assicurazione Rc auto e moto in Italia, e oltre 2,3 milioni di italiani vittime di truffe in questo settore, la necessità di una guida affidabile è più che mai evidente. Rosario Zuccaro, figura di spicco dietro questa iniziativa, ha dichiarato: "Abbiamo scritto due libri, uno dei quali è una guida antitruffa per gli autonoleggi, per aiutare i turisti a non cadere nelle trappole comuni". Questo manuale non si limita a fornire consigli generici, ma si propone come un vero e proprio strumento di difesa per chiunque voglia noleggiare un'auto senza incorrere in spiacevoli sorprese. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trappole del noleggio auto: arriva il manuale per turisti

Cosa riportano altre fonti

Trappole del noleggio auto: arriva il manuale per turisti

Come scrive notizie.tiscali.it: Roma, 14 Mag. - In un contesto in cui le truffe legate al noleggio auto sono all'ordine del giorno, l'iniziativa di Autonoleggio D'Urso si ...

Kia Drive arriva in Italia: la nuova frontiera del noleggio auto flessibile e accessibile

Scrive affaritaliani.it: Con Kia Drive, il brand coreano rivoluziona la mobilità urbana in Italia offrendo un servizio di noleggio auto a breve termine accessibile e su misura. un’offerta pensata per chi vuole ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Noleggio auto a lungo termine: come funziona e a chi conviene?

Comprare una macchina nuova può comportare una spesa molto importante che non tutte le persone sono pronte a sostenere.