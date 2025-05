Trailer ufficiale Ironheart | Ryan Coogler guida la nuova serie nel MCU 24 giugno

Il trailer ufficiale di Ironheart è finalmente arrivato, guidato da Ryan Coogler. In uscita il 24 giugno, la nuova serie del Marvel Cinematic Universe conferma le aspettative con un teaser avvincente, promettendo emozioni e nuove avventure nel mondo dei supereroi. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa attesa produzione!

Il tanto atteso trailer ufficiale della serie Ironheart è stato finalmente svelato dai Marvel Studios in questi momenti, confermando le anticipazioni rilasciate nei giorni precedenti tramite un teaser intrigante. La nuova produzione, che si inserisce nel vasto universo del Marvel Cinematic Universe, sarà disponibile sulla piattaforma on demand di Disney a partire dal prossimo 24 . L'articolo Trailer ufficiale Ironheart: Ryan Coogler guida la nuova serie nel MCU, 24 giugno è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Trailer ufficiale Ironheart: Ryan Coogler guida la nuova serie nel MCU, 24 giugno

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ironheart, trailer ufficiale della nuova serie TV Marvel prodotta da Ryan Coogler

Segnala 4news.it: Marvel ha condiviso il trailer ufficiale italiano di Ironheart, la nuova serie TV prodotta da Ryan Coogler in arrivo su Disney+.

Ironheart: Il trailer ufficiale italiano della serie Marvel sull'erede di Iron Man

Si legge su comingsoon.it: Con Dominique Thorne nei panni di una brillante inventrice che si costruisce da sola un'armatura in stile Iron Man, Ironheart debutterà su Disney+ il 25 giugno.

Ironheart: il trailer ufficiale svela l’erede di Iron Man

Riporta cinematographe.it: Il sensazionale primo trailer di Ironheart che riporta in azione l'erede di Iron Man, per concludere la Fase 5 della Marvel.

Potrebbe interessarti su Zazoom

THE WILDS, DISPONIBILE IL TRAILER UFFICIALE DELLA NUOVA SERIE AMAZON ORIGINAL

La prima serie young adult di Amazon Prime Video debutter? in tutto il mondo? venerd? 11 dicembre. Il primo episodio sar? disponibile per un periodo limitato in streaming sui canali YouTube, Instagram, Twitter e Facebook di Amazon Prime Video e su Prime Video anche senza account Prime.