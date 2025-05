Trailer Ironheart su Disney | Dominique Thorne interpreta Riri Williams in 6 episodi

Marvel Television ha lanciato il trailer di Ironheart su Disney+, con Dominique Thorne nel ruolo di Riri Williams. In sei episodi, la serie esplorerĂ le avventure di un'adolescente geniale che crea un'armatura innovativa, offrendo una nuova prospettiva nell'universo Marvel. Scopri come Riri utilizza le sue abilitĂ per affrontare sfide straordinarie!

Marvel Television ha ufficialmente divulgato in streaming il trailer della nuova serie Ironheart, con la talentuosa Dominique Thorne nel ruolo principale. La produzione, che si concentrerĂ sulle imprese di un’adolescente dotata di un’intelligenza straordinaria, vede la protagonista dar vita a un’armatura potentissima ispirata al celebre Iron Man. L’atteso debutto avverrĂ il 25 giugno su Disney, . L'articolo Trailer Ironheart su Disney: Dominique Thorne interpreta Riri Williams in 6 episodi è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Trailer Ironheart su Disney: Dominique Thorne interpreta Riri Williams in 6 episodi

Con Dominique Thorne nei panni di una brillante inventrice che si costruisce da sola un'armatura in stile Iron Man, Ironheart debutterà su Disney+ il 25 giugno.

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Nelle scorse ore è uscito il trailer ufficiale di Ironheart, la nuova serie Marvel Television ambientata nel Cinematic Universe e che sarà disponibile a partire dal 24 giugno esclusivamente su Disney ...

