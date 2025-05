Trailer de The Last of Us 2 | Joel ritorna con flashback e gita al museo di scienza

Il recente trailer ufficiale di The Last of Us 2 ha catturato l'attenzione dei fan, rivelando il ritorno di Pedro Pascal nel ruolo di Joel. Con flashback evocativi e una gita emozionante al museo di scienza, questo episodio penultimo della seconda stagione promette di svelare dettagli fondamentali per la trama, accrescendo l'attesa per il grande evento.

La recente pubblicazione del trailer ufficiale di The Last of Us 2 ha creato notevole fermento tra i fan, confermando il ritorno di Pedro Pascal nel ruolo di Joel nel prossimo appuntamento della serie TV. Questo episodio, posto come penultimo della seconda stagione, promette di svelare dettagli importanti per la narrazione complessiva della storia.

